Covid, a Vietri prima variazione di tendenza: 101 guariti e 32 positivi Nuovi contagi in diversi comuni: in 7 giorni 236 positivi a Montecorvino Rovella

Un nuovo aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica in provincia di Salerno. Buone notizie arrivano da Vietri dove, per la prima volta dall'inizio della "quarta ondata" si registra una variazione di tendenza: su 278 tamponi effettuali, sono 32 quelli risultati positivi. Mentre i guariti sono 101 e si registra anche un paziente dismesso dal ricovero. Il totale dei positivi in città scende quindi a 243 casi. In Costiera Amalfitana, inoltre, si va spediti al completamento della vaccinazione. Ieri al centro vaccinale di Castiglione somministrate 780 dosi. Nel weekend sono state più di 2000 le dosi somministrate.

Diversa , invece, la situazione nella Valle dell'Irno. A Baronissi positivi ancora in crescita. Sono 715 i casi in totale. Questo il quadro complessivo delle vaccinazioni: o vaccinati con 1^dose: 13.699 85%; 2^dose: 10.533 65%; 3^dose: 8.443 52%. La percentuale è calcolata sul totale dei cittadini vaccinabili (over 5 anni) che e’ pari a 16.174. A Fisciano sono 53 i positivi riscontrari, ma si contano anche 50 negativizzazioni, per un totale di 439 cittadini attualmente infetti.

A Montecorvino Rovella negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 1494 tamponi antigenici e molecolari a persone residenti sul territorio. Su 1494 tamponi 236 sono risultati positivi. I dati in questione, come stabilito dalla Regione nei giorni scorsi, si riferiscono anche ai tamponi antigenici. 99 contagiati, invece, si sono negativizzati e risultano quindi guariti. Le persone attualmente positive sul territorio di Montecorvino Rovella sono 339.