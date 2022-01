Covid, Agropoli, muore 84enne: il cordoglio del sindaco Coppola “Gaetano era una guida per i suoi familiari e quanti lo conoscevano”

Il Covid ha stroncato un altro cittadino ad Agropoli dove si è spento un 84enne. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Per l'anziano però non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il sindaco Adamo Coppola ha espresso in un messaggio il proprio cordoglio: “Il Covid miete un'altra vittima nella nostra comunità. Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai dare, ma è la realtà che da due anni a questa parte, purtroppo, dobbiamo affrontare.

Gaetano era una guida per i suoi familiari e per quanti lo conoscevano. Voglio rivolgere una preghiera per la sua anima e un forte abbraccio alla famiglia, da parte mia e dell'intera amministrazione comunale”