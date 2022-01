Covid, buone notizie da Sarno: guarito il sindaco Canfora "Da questa mattina sono in Municipio, felicissimo di riprendere l’attività in presenza"

Buone notizie dal comune di Sarno, il sindaco Giuseppe Canfora è guarito dal Covid. Il primo cittadino era risultato positivo al virus lo scorso 8 gennaio.

“Finalmente sono negativo, torno a lavorare nel mio ufficio in Comune. Da questa mattina sono in Municipio, felicissimo di riprendere l’attività in presenza. Colgo l’occasione per ringraziare i tanti cittadini, che mi hanno dimostrato tutto il loro affetto e la loro vicinanza, i dipendenti comunali e tutti gli amministratori. In questo periodo di isolamento ho continuato a lavorare da casa, incontrando via web molte persone: colleghi, funzionari e cittadini. Grazie ancora del vostro affetto", le parole della fascia tricolore.

Sono 1516 gli attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Sarno.