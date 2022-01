Sindaco guarito dal Covid: "Non ho avuto alcun sintomo: vaccinatevi" La fascia tricolore invita ancora la cittadinanza a sottoporsi all'inoculazione del siero

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, guarito dal Covid 19, dopo una settimana di auto isolamento, ha voluto rivolgere un appello ai suoi concittadini ribadendo ancora come durante la malattia non abbia avuto alcun malessere o sintomo grazie alle tre dosi di vaccino ricevuto. “Sto bene, sono stato sempre bene, non ho mai avuto sintomi – ha spiegato la fascia tricolore – neppure un capogiro.

Per questo invito tutti a sottoporsi all'inoculazione del siero che ha una comprovata efficacia. Ovviamente bisogna rispettare sempre le precauzioni necessarie a evitare i contagi e continueremo senza sosta, con l'aiuto della polizia municipale, a effettuare controlli sul territorio per accertare che tutte le norma anti Covid vengano rispettate”.