Battipaglia, revocato il sequestro del palazzo di proprietà della famiglia Conte Dopo il provvedimento del riesame, arriva l'ulteriore step

Il sequestro del palazzo di proprietà del noto imprenditore Vincenzo Luca Conte, ubicato in via Olevano 176 a Battipaglia, è stato revocato dalla Procura della Repubblica di Salerno con un provvedimento a firma della dottoressa Elena Cosentino eseguito il 29 dicembre scorso. L'immobile è pertanto nella piena disponibilità della famiglia Conte.

"La revoca - sottolinea il difensore l'avvocato Federico Conte - arriva dopo che si ricordò della difesa il Tribunale del Riesame aveva circoscritto il fumus commissi delicti al solo profilo di una ritenuta parziale difformità del locale seminterrato, accogliendo gli altri motivi difensive sulle altre censure urbanistiche contestate.

Il palazzo di proprietà della famiglia Conte in via Olevano 176 a Battipaglia era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, su richiesta dell'autortà giudiziaria, nel dicembre del 2024 e giusto ad un anno di distanza il provvedimento è stato revocato dalla Procura della Repubblica di Salerno.

"Dopo il provvedimento del Riesame, il percorso per la revoca è stato costruito in collaborazione con la Procura di Salerno - aggiunge l'avvocato Federico Conte - con il virtuoso intento di trovare anche col Comune la soluzione al contempo più garantista e trasparente attraverso un accertamento di conformità dei locali seminterrati ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/01".