Manutenzione a Salerno: operai al lavoro per riparare la ringhiera del Lungomare Il consigliere Avella in prima linea per gli interventi presso la piscina Vitale e al Palatulimieri

Subito al lavoro per cercare di risolvere le criticità. Il consigliere comunale Rino Avella in prima linea. Dopo aver segnalato lo stato di degrado ed insicurezza in cui versa un tratto della balaustra del lungomare all'altezza di Piazza della Concordia, l'urgenza è stata raccolta e da questa mattina le quadre di operai sono arrivate sul posto e sono partiti i lavori per la riparazione della ringhiera danneggiata. Un intervento che, più volte, è stato chiesto dai salernitani.

"Situazione non tollerabile - aveva scritto il consigliere Avella - Non possono certo bastare le transenne per eliminare l’incombente pericolo. Mi sono attivato con gli uffici competenti affinché urgentemente si proceda alla riparazione e alla definitiva messa in sicurezza. Anche al fine di restituire dignità ad uno dei tratti più belli e frequentati di Salerno", e così è stato.

Ma non è l'unico intervento messo in campo. Procedono i lavori di sostituzione della caldaia presso la piscina "Vitale". Dopo i problemi registrati nelle scorse settimane, la commissione consiliare allo sport e alle politiche giovanili, di cui Avella è presidente, ha iniziato ad occuparsene. Diversi e continui i sopralluoghi da parte dei consiglieri.

Si investe sulla manutenzione, e occhi puntati anche sul Palatulimieri che "ha urgentemente bisogno di una radicale opera di recupero funzionale", scrive il presidente della IV Commissione consiliare permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione. La Commissione ha effettuato un lungo e minuzioso sopralluogo.

"Rivolgo un plauso agli atleti delle squadre di calcio a 5 e di hockey, a coloro che qui svolgono sport individuali e di squadra ed ai loro dirigenti. Operano in una situazione oggettivamente difficile. Tecnicamente, giovedì i lavori della Commissione saranno convocati in prosecuzione dell'odierno sopralluogo per la verifica degli atti amministrativi propedeutici all'adozione dei necessari provvedimenti. Unitamente alla Commissione Bilancio, lavoreremo al fine di appostare le somme necessarie per la realizzazione degli interventi. I lavori dovranno cominciare il prima possibile", fa sapere Avella.

Recupero e manutenzione, dunque, ma il membro della Commissione Mobilità punta anche sui progetti futuri, come la creazione di una bike line che colleghi via Benedetto Croce e il Viadotto Gatto, proposta che, oggi, verrà sottoposta all'attenzione della Commissione.