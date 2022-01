Teatro salernitano a lutto: addio al maestro Alessandro Nisivoccia Il cordoglio del sindaco Napoli: "Un autore geniale, un interprete mirabile, non ti dimenticheremo"

Dolore a Salerno per la scomparsa del maestro Alessandro Nisivoccia, attore e regista tra i più noti in Campania che aveva fatto del teatro la sua vita, insieme alla moglie Regina Senatore. Aveva 88 anni. Un protagonista della città di Salerno e un vero "motore" di cultura. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando via social. Ad unirsi al cordoglio anche il sindaco Vincenzo Napoli:

"La Civica Amministrazione esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Nisivoccia. La nostra comunità rende omaggio ad un uomo e ad un artista che ha dato un grande contributo alla crescita culturale e civile di Salerno. Insieme all'amatissima Regina Senatore, Nisivoccia è stato protagonista della scena artistica. È stato un autore geniale, un interprete mirabile, un maestro per intere generazioni di artisti, un riferimento per gli spettatori. Addio carissimo Sandro, non ti dimenticheremo".