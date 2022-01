Tangenziale di Salerno, l'annuncio di Anas: "Lavori quasi ultimati" Il cantiere per l'efficientamento energetico della tratta: ultimi restringimenti di carreggiata

Lungo la Tangenziale di Salerno volgono al termine i lavori relativi all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione. Ne dà notizia l'Anas.

Nel dettaglio, per l’esecuzione delle attività, a partire da lunedì 24 gennaio e fino alla prima decade del mese di marzo saranno attivi restringimenti della carreggiata nord (in direzione Fratte) tra Mariconda (km 58,300) e Sala Abbagnano (fino al km 56,700), in funzione dell’avanzamento dei lavori.

"Il provvedimento consentirà l’ultimazione della posa in opera di nuovi cavi a servizio degli impianti d’illuminazione ed il completamento dell’intero intervento, per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, che permetterà la sostituzione dell’intero impianto di illuminazione - con lampade di nuova tecnologia a led - in corrispondenza dell’asse principale della Tangenziale (tra il 56,700 ed il km 66,400) e degli svincoli di Pastena, Mariconda, San Leonardo, Zona industriale e Pontecagnano, oltre che la realizzazione di un sistema di telecontrollo. L’ammodernamento degli impianti garantirà una maggiore continuità del servizio, un notevole risparmio dei costi di gestione e l’implementazione degli standard di sicurezza", fanno sapere da Anas.