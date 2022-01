Vertenza coop, la Fiadel: «Dipendenti senza reddito da oltre tre mesi» «C’è anche un grave pericolo per il verde urbano determinato dalla mancata manutenzione»

Bandi per verde pubblico, decoro urbano e scuole: i sindacati scrivono a Comune di Salerno e Prefettura evidenziando le lacune e ricordando la situazione precaria in cui versano i lavoratori delle cooperative. «I dipendenti sono ormai senza reddito da oltre tre mesi - afferma Angelo Rispoli, segretario provinciale Fiadel -. C’è da sottolineare inoltre il grave pericolo per il verde urbano determinato dalla mancata manutenzione dello stesso nel periodo invernale. Abbiamo chiesto un incontro di merito rivedendo la richiesta di fronteggiare rapidissimamente le emergenze».

Fondamentale, secondo il sindacato, l’adozione di provvedimenti immediati. «Non sono stati ancora emanati, se non i bandi ponte ormai deserti, bandi per quanto attiene il servizio parchi e verde urbano, nonché il servizio scuole - aggiunge Rispoli -. Inoltre nel merito del bando pubblicato si rilevano le seguenti criticità: non è indicato il numero dei lavoratori; non viene indicato il periodo del servizio che la ditta è tenuta a coprire; vi è un vero errore materiale in quanto si passa dal paragrafo 18 al paragrafo 20, saltando direttamente il paragrafo relativo all’assunzione dei lavoratori con passaggio di cantiere».