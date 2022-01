Esplode condotta idrica, migliaia di salernitani a secco per ore Gravi problemi nella zona orientale: tecnici al lavoro e strada chiusa. Disagi per le famiglie

Grave crisi idrica in queste ore a Salerno. Nella notte, intorno alle 2 e mezza, è esplosa una conduttura in Via Vietri. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici di Salerno Sistemi, la partecipata del Comune che gestisce il servizio.

Disagi per migliaia di cittadini della zona orientale ed in particolare del quartiere Torrione: rubinetti a secco per tutta la notte e anche questa mattina. Enormi le perdite d’acqua registrate, con un vero e proprio fiume che ha invaso la carreggiata. La rottura è stata talmente importante che si è reso necessario chiudere anche la strada.

Inevitabile il disappunto ed i disagi per i salernitani, che hanno dovuto arrangiarsi per fronteggiare l’emergenza idrica.