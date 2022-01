Coldiretti Salerno in campo a sostegno dei bisognosi con la "spesa sospesa" Tantissime adesioni all'iniziativa messa in campo al Mercato Campagna Amica al Parco Pinocchio

Solidarietà a Salerno. Torna l'iniziativa "Spesa Sospesa" messa in campo da Coldiretti. Boom di adesioni tra i cittadini. Numerose, infatti, sono state le persone che, questa mattina, si sono recate al Mercato Campagna Amica al Parco Pinocchio, donando prodotti alle famiglie bisognose. Un gesto di vicinanza e un aiuto concreto.

Sul modello dell’usanza del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo, tanti consumatori hanno acquistato frutta, verdura, farina, formaggi, salumi e altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero da consegnare gratuitamente alle famiglie in difficoltà.

A far giungere a destinazione i prodotti raccolti saranno quindi la Caritas di Matierno e lo sportello dei tutor sociali della cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio dell'assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Salerno.