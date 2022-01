Condotta idrica rotta a Pastena: i lavori terminati nel pomeriggio Tanti disagi per i cittadini

Ancora tanti disagi per i cittadini salernitani che hanno dovuto fare i conti con un'altra sospensione idrica nel quartiere di Pastena. Salerno Sistemi per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in Via Posidonia altezza civico n° 389 ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha dovuto sospendere ad horas l’erogazione idrica in Via Posidonia, da Piazza Caduti di Brescia a Via Francesco Gaeta, in Via Sichelmanno, in via Bartolomeo Eustachio.

Il regolare servizio idrico sarà ripristinato nel pomeriggio di oggi.

La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.