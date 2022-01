Barella Covid mai usata, la denuncia del Soccorso Sociale L’associazione di volontariato opera nei comuni di Piaggine, Bellosguardo e Teggiano

Hanno acquistato una barella di contenimento Covid-19, ma non è stata mai richiesta e utilizzata dall’Asl. La denuncia è dell’associazione Soccorso Sociale che presta il servizio di 118 nei territori di Piaggine, Bellosguardo e Teggiano.

“L’abbiamo acquistata nel 2020 con un investimento anche importante dal punto di vista economico, ma il suo impiego non è stato mai richiesto” dice, sorpreso, il presidente dell'organizzazione di volontariato, Vincenzo Marra.

L’ultima nota è stata protocollata lo scorso 7 gennaio, rinnovando la disponibilità all’Asl di poter usufruire di un’ambulanza allestita con barella di contenimento Covid-19.



L’organizzazione di volontariato, già nel mese di ottobre del 2020, aveva risposto positivamente alla lettera d’invito dell’Asl per espletare tale servizio, salvo poi mai essere incaricata per un solo trasporto.

“Non vorremmo mai utilizzarla - chiosa Marra - Tuttavia, mi risulta complicato immaginare come fino ad oggi non è stato mai necessario un nostro intervento in tal senso”.