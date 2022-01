Improvvisa interruzione idrica a Salerno: individuata la perdita Sistemi Salerno Servizi Idrici sta isolando il tratto di rete interessata

Sistemi Salerno Servizi Idrici s.p.a informa l’utenza che, con riferimento all’improvvisa interruzione idrica verificatasi stamane in via Roberto Santamaria e strade adiacenti ha individuato in via Roberto Santamaria alle ore 14.15, a seguito di numerose verifiche, una perdita non affiorante (la fuoriuscita idrica si immetteva direttamente in un canale fognario).



La società sta procedendo ad isolare il tratto di rete in via Roberto Santamaria per effettuare l’intervento riparativo e con una manovra tecnica provvederà ad approvvigionare tutte le altre strade attualmente interessate dalla sospensione.



Le strade interessate dalla sospensione idrica sono:via Roberto Santamaria, via V. Bello, Piazza Gian Camillo Gloriosi, via G. Bufano,via T. Simeonsio.



Sistemi Salerno Servizi Idrici fa sapere che seguiranno aggiornamenti in merito al ripristino della fornitura idrica.