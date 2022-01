Interventi sulla rete idrica: ecco dove mancherà l'acqua Le strade interessate dalla sospensione

Salerno Sistemi comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Corso Garibaldi altezza Civico n° 136 si rende necessario sospendere l’erogazione idrica venerdì 28 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 14.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Corso Garibaldi da incrocio con Piazza Mazzini ad incrocio con Via De Felice, Via Lungomare Trieste dal civico n° 2 al civico n° 66, Via S. Martiri Salernitani da incr. C.so Garibaldi ad incr. C.so V. Emanuele, Via Ulisse Abbagnano, Via Mario Marino, Traversa Giovanni Grillo, Via Domenico Amato.

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.