Giorno della Memoria, il sindaco: "Necessario ricordare le atrocità del passato" Bandiere a mezz'asta a palazzo di Città e un minuto di silenzio

Si celebra domani, giovedì 27 gennaio, il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. Anche il Comune di Salerno partecipa a questa sentita ricorrenza con le bandiere a mezz’asta e facendo osservare alle ore 11.30 un minuto di silenzio a tutti i dipendenti degli uffici comunali, anche delle sedi distaccate. L'invito è esteso agli assessori e ai consiglieri comunali.

“E’ necessario – spiega il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – preservare la memoria, ricordare le atrocità di un passato neanche troppo lontano. Non dobbiamo far cadere nell’oblio quanto accaduto in quegli anni perchè solo ricordando si potrà evitare che quei fatti possano essere commessi nuovamente. Le nuove generazioni devono conoscere il passato per un futuro migliore di pace, speranza e integrazione tra i popoli, senza distinzioni di razza, sesso, credo politico o religioso”.