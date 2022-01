Assunzioni a Salerno Pulita, scoppia la polemica politica Celano: tutelare i lavoratori dei consorzi, ci sono decine di famiglie in difficoltà

L'annuncio della selezione di 25 unità lavorative per Salerno Pulita ha sollevato un vespaio di polemiche. Le assunzioni, secondo il consigliere Roberto Celano, prevedono "limitazioni che impediscono la partecipazione ai cittadini in cerca di occupazione che hanno più di 36 anni o che sono stati espulsi di recente dal mondo del lavoro. Tali limitazioni appaiono un impedimento intollerabile per tanti salernitani che hanno figli e famiglia ed hanno serie difficoltà di natura economica e sociale", come scrive l'esponente di opposizione in una interrogazione indirizzata al sindaco Enzo Napoli.

Secondo Celano, oltretutto, la procedura "appare elusiva della norma che imporrebbe la mobilità a vantaggio dei lavoratori espulsi negli altri enti del ciclo integrato ed in cerca di nuova collocazione. Le nuove assunzioni appaiono ancor più inopportune in un momento in cui decine di lavoratori impegnati nel recente passato nella manutenzione del patrimonio cittadino risultano attualmente senza lavoro ed in attesa di serie determinazioni dell’amministrazione", la presa di posizione dell'esponente di Forza Italia.

Di qui la richiesta per sapere - dal 2016 ad oggi - "quanti siano i lavoratori trasferiti dal settore delle pulizie a quello del ciclo integrato dei rifiuti" e "se è vero che si sta pensando di trasferire ulteriore personale dalle pulizie allo spazzamento ed alla raccolta con evidente elusione della legge regionale 14/2016 e di quanto previsto dalla norma in tema di ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di Bacino". Infine, mette nero su bianco Celano, se "l’amministrazione intende o meno intervenire per fermare la selezione in premessa sia per motivi di inopportunità sociale, sia per evitare danni erariali derivanti dalla mancata applicazione della normativa precedentemente richiamata".