Caso Torre a Pagani, la Lega presenta un'interrogazione alla Regione Campania Il consigliere Pierro: "Il dottor Gerardo Torre ha agito in scienza e secondo coscienza"

"Il dott. Gerardo Torre ha agito in scienza e secondo coscienza. Auspico che l’Ordine tenga conto della sentenza del TAR del Lazio e della stima dell’intera comunità paganese". A dirlo è il consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro, che questa mattina ha presentato interrogazione al presidente De Luca in merito alla vicenda che vedrà comparire il medico di Pagani, domani (28 gennaio), davanti alla commissione disciplinare dell’ordine dei Medici di Salerno, per "le esternazioni proferite in materia di cure della patologia Covid 19".

" Auspico che l’Ordine tenga conto della sua storia professionale, degli attestati di stima della popolazione paganese che in questi giorni ha dimostrato in più occasioni l’apprezzamento per l’attività del medico e, soprattutto, della sentenza del Tar del Lazio, n. 00419/2022 del 15/01/2022, che annulla la circolare del Ministero della Salute del 26/4/2020 di previsione della “vigile attesa” giudicandola "in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale” aggiunge Pierro. Nel documento inoltrato a firma del consigliere della Lega si chiede “quali posizioni verranno adottate dalla Regione Campania a fronte di una “eventuale” sospensione del medico in organico al SSR.