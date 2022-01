Area svago al Trincerone di Via Volpe: "Le nostre proposte per migliorarla" Cosentino e Sorrentino: più sachetti, videosorveglianza e attrezzature gioco destinate ai bambini

"Un'area gioco destinata ai bambini, di cui si sente la mancanza nel centro cittadino, con un sistema di videosorveglianza nelle ore notturne e mattutine e maggiori controlli delle forze dell'ordine, oltre a più raccoglitori per spazzatura e deiezioni canine". E' la proposta dei consiglieri Vittoria Cosentino e Luca Sorrentino, indirizzata alla commissione urbanistica del Comune di Salerno.

Il riferimento è all'area da poco inaugurata all'altezza di Via Volpe, nella zona del nuovo Trincerone. "Su sollecitazione dei residenti e dei cittadini portiamo all'attenzione del sindaco e del settore Verde pubblico le innumerevoli richieste che arrivano dai residenti del centro", spiegano i due componenti del parlamentino cittadino.

Tra le priorità individuate dai firmatari della proposta quella di riservare un'area giochi per i bambini, che in questa zona di Salerno manca. Al Trincerone le installazioni presenti sono attrezzature ginniche e non, come qualcuno ha equivocato, oggetti destinati alla fruizione dei più piccoli. Per non parlare della necessità di contrastare i proprietari incivili di animali, che spesso insozzano l'area verde.

Di qui la proposta avanzata all'attenzione della commissione urbanistica, per rendere maggiormente a misura di cittadino la zona.