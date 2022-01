Emergenza sangue, l'arcivescovo Bellandi dona e invita a farlo "Ce n'è estremo bisogno"

“Sono stato a donare il sangue. I medici mi hanno detto che ce n’è estremo bisogno. Invito chi non ha problemi particolari a prendere in considerazione questo semplice gesto di carità”. E’ l'invito che arriva dall’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi che si è associato all’appello delle associazioni impegnate nella raccolta del sangue per gli ospedali del territorio in grave affanno. Nei giorni scorsi anche l'ordine dei medici e degli odontoiatri di Salerno aveva chiesto ai cittadini di donare per le gravi carenze che stanno portando anche a rimandare molte operazioni.