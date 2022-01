Salerno si mobilita per il dottore che curò a casa i malati di Covid Presidio sul Lungomare a sostegno di Gerardo Torre, rischia la sospensione dall'Ordine dei Medici

Centinaia di persone hanno preso parte sul Lungomare di Salerno alla mobilitazione organizzata dal Raggruppamento Cooperativo “Insieme per la Costituzione” a sostegno del medico di Pagani Gerardo Torre.

Il camice bianco ha curato a casa 3mila pazienti Covid. E’ accusato dall'Ordine dei Medici di Salerno di non aver rispettato il protocollo e sarà sentito questa sera dal consiglio di disciplina. “Ho solo risposto alle chiamate in lacrime di tante persone che piangendo hanno chiesto il mio aiuto.

Non si può fare medicina per telefono. Non si possono applicare protocolli senza visitare i pazienti” si difende Torre intervenuto al presidio sul Lungomare. “Nessuno dei miei pazienti è morto, io ho preso il virus, mi sono vaccinato, non sono no vax – chiarisce – ma secondo me ci sono persone che vanno vaccinate e persone che non vanno vaccinate”. Torre è stato accusato dall'Ordine dei Medici anche di aver criticato l'operato dei suoi colleghi, sulla vicenda ha chiarito: "Ho solo detto che sarebbe bastato che tutti avessero avuto il contatto con i loro pazienti, che la medicina di territorio fosse scesa in campo e non fosse stata bloccata. Io ce l'ho con la volontà di uno stato che ha deciso di non mettere in campo i medici di territorio".