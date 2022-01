"Ripariamo la bellezza", secondo Cantiere di Cura sulla spiaggia di Mercatello L'iniziativa del circolo di Legambiente Salerno "Orizzonti", in collaborazione con il Canoa club

In prima linea per "riparare la bellezza": Secondo appuntamento dei “Cantieri di cura” di Legambiente Salerno "Orizzonti" presso la spiaggia di Mercatello. Ad affiancare i volontari di Legambiente, anche i soci del Canoa Club guidato da Adriano Tajani.

L'iniziativa messa in campo dal collettivo per occuparsi e rivalutare zone, quartieri e litorali della città. "Ogni volta che vediamo un bene comune abbandonato, sia esso una spiaggia, un parco, un edificio, un quartiere dobbiamo sentire con forza che il grande cantiere di cui la nostra città ha bisogno non può che essere quello del “prendersi cura", spiegano dal direttivo.

Questa mattina, in tantissimi, si sono ritrovati sul litorale della zona orientale della città per un'azione concreta di pulizia e per sensibilizzare gli abitanti della zona, grandi e piccoli, a sentirsi co-gestori e custodi della “loro” spiaggia che per una città di mare come Salerno dovrebbe essere un bene fruibile tutto l’anno.

Decine i sacchi di rifiuti raccolti. Tra gli "addetti ai lavori", anche l’ex presidente regionale di Legambiente Michele Buonomo. Sul posto anche l'assessore all'ambiente di Salerno, Masismiliano Natella.