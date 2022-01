Turismo internazionale, Salerno presente al FITUR: "Buona la prima" Soddisfatto l'assessore al turismo Ferrara: "Il feedback è stato straordinario"

La città di Salerno è stata presente, per la prima volta, a una fiera internazionale. E' stato l'unico Comune con rappresentazione presso lo stand Italia all'interno della FITUR di Madrid, una delle principali fiere mondiali sul turismo. Dal 19 al 23 gennaio il brand Salerno è stato presentato a oltre 120 buyers (provenienti da tutto il mondo) e al pubblico.

Soddisfatto del feedback - che dice esser stato "straordinario" - l'assessore alle attività produttive e al turismo del comune di Salerno Alessandro Ferrara, per il quale si è trattato di "un passo molto importante per far conoscere il nostro territorio. Noi ci siamo e siamo pronti a fare questo ulteriore salto di qualità, portando il brand di Salerno sia a livello nazionale che internazionale".

"Sono felice di constatare che una delle nostre opere più importanti, Piazza della Libertà, sia stata accolta in maniera straordinaria. Pubblico e buyers sono stati colpiti dalla nostra ricchezza storica; dalla tradizione e dalla gastronomia; dalla posizione strategica che ricopre il ruolo di Salerno, inserita in un perfetto crocevia tra la costiera cilentana e la costiera amalfitana, nonché prossima a siti di grandissimo valore storico e artistico (la città di Napoli e i siti archeologici di Pompeii ed Ercolano)", spiega l'assessore.

L'apertura a fiere internazionali è un chiaro segno della volontà di voler fare "un passo in più" verso il settore del turismo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche i diversi progetti in cantiere e investimenti: "Lo sforzo profuso per veder rappresentata la nostra città all'interno di una fiera internazionale è stato ampiamente ripagato. Ci stiamo preparando per fare un ulteriore salto di qualità, aprendoci definitivamente al turismo internazionale, grazie all'incremento degli approdi di navi di crociera e, soprattutto, grazie all'apertura dell'aeroporto di Pontecagnano, prevista per il 2023/2024. Questo è un primo passo e mi sento di dire, con estrema convinzione: "buona la prima", aggiunge Ferrara.

"Non avremmo potuto avere feedback migliori e personalmente, in qualità di assessore al Turismo della nostra bellissima città, darò il massimo affinché il brand di Salerno venga conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo. Un sentito ringraziamento va al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca; al nostro sindaco, Vincenzo Napoli; ad Antonio Ciampaglia, responsabile della sezione Campania all'interno dello stand Italia; all'Enit, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, che ha curato l'intero stand e ci ha fornito supporto logistico e organizzativo; infine, allo spazio fieristico dell'IFEMA e all'organizzazione stessa della FITUR, che ha garantito lo svolgimento di un evento multitudinario garantendo la massima sicurezza sanitaria per pubblico e professionisti", conclude l'assessore al turismo del comune di Salerno.