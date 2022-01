Campagna vaccinale in Costa d'Amalfi: "Un gennaio con risultati eccellenti" Somministrate 10770 dosi. Soddisfatto del risultato il delegato alla sanità Andrea Reale

Prosegue a gonfie vele la campagna vaccinale in Costiera Amalfitana. Nel solo mese di gennaio, dal 2 al 30, sono state somministrate 10.770 dosi.

Soddisfatto del risultato il delegato alla sanità Andrea Reale: "Un vero cambio di rotta grazie al potenziamento del centro vaccinale di Castiglione, la riapertura del centro vaccinale di Cetara e gli Open Day nei vari paesi della Costiera. Il tutto coordinato dal dott. Carmine Nasta in stretta collaborazione con una pletora di volontari, farmacisti, operatori Asl, Esercito, Cavalieri di Malta e tanti altri. Ma non finisce qui. L'impegno continua anche a febbraio".

Diversi gli appuntamenti con la campagna di immunizzazione per i prossimi giorni: sabato 5 febbraio è in programma un open day per i comuni di Conca dei Marini, Furore, Positano e Praiano. Si replica sabato 12 febbraio per il comune di Vietri Sul Mare.

Tutti i lunedì giornate vaccinali per la fascia 5/11 anni al Centro vaccinale di Castiglione. Venerdì pomeriggio e sabato tutta la giornata, resta attivo il centro vaccinale di Castiglione per le vaccinazioni adulti

"Un grazie a tutti i cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione con grande senso di responsabilità. Inseieme continuiamo con entusiasmo a servire il nostro amato popolo", conclude Reale.