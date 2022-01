Gremito il Duomo di Salerno per l'addio a Don Franco Fedullo "Continueremo ad essere con lui perché Don Franco vive in Dio e nella nostra comunità"

Un Duomo gremito ha dato l'addio oggi pomeriggio a monsignor Francesco Fedullo, parroco della chiesa di San Domenico, stroncato dal Covid a 66 anni. Si è spento dopo aver lottato all'ospedale Ruggi D'Aragona. Amatissimo dai fedeli era diventato un punto di riferimento sicuro per centinaia di famiglie. Tantissime le persone che lo hanno voluto salutare per l'ultima volta.

“L'eredità di Don Franco è un'eredità straordinariamente grande, sconfinata, e c'è bisogno di tutto quel popolo che lui ha guidato, ha sorretto, ha consigliato, ha salvato, perché questa eredità possa essere raccolta e continuata”, sono le parole di Don Pietro Rescigno, vice parroco della chiesa di San Domenico che ricordando Don Franco ha detto: “Continueremo ad essere ancora con lui perchè Don Franco vive, vive veramente e non solo nella memoria.

Vive in Dio e questo significa che vive sempre nella nostra comunità”. Tra i tanti attestati di cordoglio anche quello dell'Arcivescovi di Salerno Andrea Bellandi, all'estero per un corso di esercizi spirituali non ha potuto celebrare il funerale e ha inviato un messaggio. “Il nostro don Franco ci ha lasciato e questa e` una grave perdita che si aggiunge alle altre che abbiamo avuto per questo terribile virus. Ci conforta solo il fatto che sara` accolto tra le braccia del Padre come un sacerdote buono e fedele”.