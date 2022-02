Sarno, grave carenza al Pronto Soccorso: a rischio l'incolumità dei malati La denuncia del segretario della Cisl Fp: "Situazione disastrosa e intollerabile"

"La situazione del pronto soccorso di Sarno è disastrosa ed intollerabile - lo dichiara Alfonso Della Porta Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno - poiché allo stato le attività sono a carico, in organico, solamente ad un responsabile e due medici dedicati, che si vedono costretti a dover garantire le 24 ore giornaliere e per i 365 giorni dell’anno. Attualmente per garantire il servizio vengono comandati gli altri medici del presidio e delle diverse specialistiche i quali si vedono costretti a dover operare per il 50 per cento del proprio orario di lavoro istituzionale al Pronto Soccorso e con turni estenuanti garantire i livelli essenziali di assistenza presso le loro unità operative, con grave rischio oltre che per se stessi soprattutto per il personale e per i cittadini ricoverati.

E’ inutile sottolineare - continua Della Porta - che il personale medico è oltretutto sottostimato per garantire le attività delle unità operative, sono legittimante incardinati, per cui appare evidente l’assenza totale di misure atte a garantire il benessere organizzativo e psicofisico degli stessi operatori. Inoltre è il caso di stigmatizzare, a conferma di una assenza di organizzazione aziendale del settore dell’emergenza-urgenza, che i medici del 118 dell’ASL sopperiscono alle carenze di altri presidi dell’ente, addirittura di quelli dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Salerno nello Stabilimento del Ruggi.

La situazione è talmente esasperata che i medici scappano per approdare in altre aziende dove sono chiamati per le specialistiche di riferimento, trovando migliore condizioni di lavoro. IL caso più eclatante riguarda gli ortopedici che sono costretti a dover garantire anche le sedute operatorie oltre a tutte le altre attività, compreso il 50 per cento dell’orario da dare al pronto soccorso. Sarebbe opportuno - conclude il Segretario CISL FP Della Porta - fare un’opera di analisi di come le aziende sanitarie viciniore stanno gestendo la situazione e forse ci si accorgerebbe che si potrebbero assumere e reclutare in forma straordinaria ed eccezionale medici specializzandi ovvero medici del 118 anche con contratti flessibili. Ma purtroppo questo richiede una struttura giuridica del personale attenta e reattiva, allo stato assente presso la ASL di Salerno".