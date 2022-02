Bonifica di un ordigno bellico: chiuso un tratto della statale 19 L'intervento verrà eseguito domenica

Per l’esecuzione di attività di bonifica di un ordigno bellico – nel rispetto di quanto concordato tra gli Enti coinvolti durante una specifica riunione tenutasi lo scorso 26 gennaio presso la Prefettura di Salerno – nella giornata di domenica, 6 febbraio 2022, si renderà necessaria la chiusura al transito di un tratto della strada statale 19 “delle Calabrie”, ad Auletta.

Nel dettaglio, per permettere in piena sicurezza lo svolgimento delle operazioni dell’ordigno rinvenuto in località Pompeano, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 15.00 sarà chiuso al transito il tratto della SS19 compreso tra il km 41,900 ed il km 47,200, dall’uscita di Petina fino al ponte di Auletta.

La regolare circolazione verrà ripristinata non appena ultimate le operazioni descritte, a renderlo noto l'Anas.