Intervento di manutenzione straordinaria in via Casa Gallo, rubinetti a secco Ecco le strade interessate

Al fine di eseguire intervento urgente ed indifferibile di manutenzione straordinaria in Via Casa Gallo, a seguito collassamento della tubazione principale di distribuzione, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via J.M.Escriva

Via Casa Ventura (Rufoli)

Casa Gallo

Casa Gallo di Brignano

Giovi Casa Basso – Via Picarella – Via Casa Gallo di Giovi Santo Stefano

Via Casa Manzo (parte alta)

Salerno Sistemi prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico nel pomeriggio.