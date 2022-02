Baronissi, sorpreso in un bar senza green pass: scatta la multa Controlli eseguiti in maniera congiunta da Carabinieri e Polizia Municipale

È stato sorpreso in un bar di Baronissi senza il green pass. Per questo motivo è scattata la sanzione per un uomo che, nell'ambito dei controlli a campione effettuati dalle forze dell'ordine, era all'interno dell'attività senza il certificato verde. A darne notizia è stato il sindaco Gianfranco Valiante. «Nel corso delle attività di istituto, segnatamente volte alla verifica delle condotte prescritte dalle norme anticovid, sono stati congiuntamente eseguiti da Carabinieri e Polizia Municipale numerosi controlli a persone anche all’interno di esercizi pubblici. Elevata contravvenzione in un bar ad un uomo sprovvisto di green pass», si legge sulla pagina Facebook della fascia tricolore.