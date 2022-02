D'Andrea: "Riportiamo lo sport nelle palestre comunali di Salerno" Continuano le attività dell'amministrazione per restituire le strutture ai cittadini

" Al netto delle questioni di maggioranza o minoranza, in questo primo periodo ho percepito uno spirito collaborativo da parte di tutti i consiglieri, finalizzato alla risoluzione delle varie questioni poste in essere. Spero che lo stesso spirito collaborativo ci accompagni per tutto il percorso amministrativo". Così Pino D'Andrea, consigliere comunale eletto tra le fila di "Salerno per i giovani", traccia un bilancio parziale dell'attività nella commissione Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione di cui è vicepresidente.

"Abbiamo la fortuna di avere un presidente come Rino Avella, che oltre ad essere un esperto conoscitore della macchina amministrativa è anche una persona caparbia e pragmatica. A mio parere la commissione sta avviando un ottimo lavoro, soprattutto perché nell’affrontare le varie questioni cerca sempre di tenere ben saldo ogni singolo obiettivo da raggiungere. L’idea di convocare alcune riunioni presso le strutture sportive della città va proprio in questa direzione. La strada da percorrere è ancora lunga, ma ci sono tutti i presupposti per alimentare sempre più la cultura di tutti gli sport a Salerno, soprattutto con un maggiore coinvolgimento dei giovani", sottolinea D'Andrea.

Uno degli obiettivi che Pino D’Andrea vuole centrare tramite il suo lavoro e con la collaborazione della commissione e di tutta l’amministrazione è quello di riportare lo sport di base, quello rivolto ai bambini ed ai ragazzi, nelle palestre comunali. "Ci sono una serie di questioni da affrontare, ma a mio parere uno dei primi obiettivi è quello di rendere fruibili tutti gli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, a cominciare dalle strutture sportive esistenti, passando per le palestre scolastiche, senza tralasciare i numerosi spazi che si possono recuperare nelle varie zone della città. Dopo i primi risultati positivi ottenuti per la piscina Simone Vitale, con la commissione Sport ci stiamo concentrando sul Palatulimieri - ricorda l'esponente politico -. Già dai prossimi appuntamenti, invece, ci occuperemo di una questione che ritengo sia molto delicata e che riguarda la situazione delle palestre scolastiche comunali, strettamente legata alle attività delle associazioni sportive locali e dunque alla crescita dei più piccoli. Metteremo in campo tutte le nostre energie, facendo squadra con istituzioni, Coni, Federazioni, affinché ci sia un rapporto costruttivo con i dirigenti scolastici per offrire una maggiore disponibilità di spazi per le associazioni sportive, che hanno sofferto tanto a causa della pandemia. Non dobbiamo dimenticare che i più giovani hanno bisogno di punti di riferimento, lo sport può esserlo, poiché ha una funzione sociale molto importante. Più possibilità possiamo offrire ai nostri ragazzi e più possiamo creare per loro un percorso virtuoso, perché lo sport è innanzitutto una palestra di vitae ed offre innumerevoli opportunità", conclude D'Andrea.