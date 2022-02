Vertenza "La Fabbrica", fumata nera: arrivano le prime lettere di licenziamento Continua la mobilitazione dei lavoratori, che lamentano anche il mancato pagamento dei contributi

Nessuno spiraglio nella trattiva che riguarda i lavoratori del centro commerciale "La Fabbrica" di Salerno: al Comune si è tenuto l'incontro tra le organizzazioni sindacali Fiadel e Uil ed i rappresentanti dell'amministrazione. Assenti, invece, i rappresentanti dell'azienda.

"Il sindaco e l'assessore alle attività produttive si sono impegnati a riconvocare le parti dopo aver contattato la società - hanno spiegato i segretari di categoria a margine dell'incontro -. La situazione si è ulteriormente aggravata perché sono arrivate le prime lettere di licenziamento".

Non solo. Come denunciato dai sindacati, le maestranze hanno scoperto che "ad oggi, da circa due anni, non vengono versati i contributi previdenziali".