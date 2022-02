Salerno, il sindaco Napoli: "Linea dura per chi saccheggia l'indifferenziata" E' una tragedia della povertà ma riporteremo ordine e pulizia nella nostra città"

“C'è da parte di alcuni un'inciviltà che si è consolidata e dovremo scalzare con l'abbandono incoerente dei rifiuti, con un conseguente colpo alla raccolta differenziata e dall'altro c'è questo fenomeno che si ascrive nella tragedia della super povertà, di persone che vengono addirittura dal napoletano per prelevare dalla spazzatura, scarpe, abiti, poche cose la povertà più totale”.

Così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha commentato l'ennesimo blitz delle forze dell’ordine, polizia di Stato e municipale, nelle strade del capoluogo interessate nella notte dai furti di materiale indifferenziato. “Siamo dolenti – ha continuato il sindaco Napoli – per questa situazione di degrado sociale insopportabile però abbiamo a cuore anche la dignità della nostra città, la nostra immagine. Quindi dobbiamo perseguire questi atti e lo faremo, con serenità.

Devo dire che Salerno Pulita sta facendo un buon lavoro. L'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella e l'assessore alla Sicurezza Claudio Tringali stanno tenendo sotto controllo questa ed altre situazioni che non trascureremo. Credo a spero – ha concluso il primo cittadino - che riusciremo a portare ordine anche in questo aspetto della nostra città, riconducendo il tutto in una condizione di ordine e pulizia”.