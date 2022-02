Caso Torre, solo una censura per il dottore che curò i pazienti positivi a casa La decisione dell'Ordine dei Medici di Salerno

Solo una censura, questa la decisione dell'Ordine dei Medici di Salerno nei confronti del medico di Pagani Gerardo Torre. Al camice bianco erano state contestate le visite domiciliari a pazienti positivi al Covid, il non aver utilizzato i protocolli terapeutici ufficiali e le parole pronunciate pubblicamente contro i medici Usca e di base.

A difendere il dottore Torre l’avvocato Maria Grazia Cafisi, che lo ha supportato anche venerdì scorso davanti al Consiglio di Disciplina. Proprio quella sera un centinaio di persone hanno manifestato sul Lungomare in suo sostegno, presenti diverse associazioni, pazienti e cittadini. L’iniziativa era stata organizzata dal raggruppamento cooperativo “Insieme per la Costituzione”.

Torre aveva ricevuto la solidarietà anche del sindaco di Pagani Raffaele De Prisco. Anche lui, come tantissimi altri, si è rivolto al dottore dopo aver contratto il virus: "Ha curato anche me quando stavo male" ha raccontato la fascia tricolore e della senatrice Luisa Angrisani che si era detta pronta a portare il caso del dottore in parlamento. Vicinanza anche da Pierluigi Paragone, Paolo Brosio, Enrico Montesano, Erich Grimaldi, Mario Gallo.