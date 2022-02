Salerno: palazzetto dello sport, botta e risposta tra Comune e opposizione L'attacco di Fratelli d'Italia, la replica del presidente della commissione sport

Dopo un sopralluogo fatto dinanzi lo scheletro del palazzetto dello Sport di Salerno, in una nota congiunta, il consigliere comunale di FdI Salerno, Mimmo Ventura, e la responsabile cittadina del circolo "Arechi-Arbostella-San Leonardo", Mary Bove, arrivano dure accuse: "Il presidente della commissione sport Rino Avella ha apertamente ammesso che il palazzetto dello sport è fermo al palo. Tale ammissione di incapacità amministrativa è in completa antitesi con quanto celebrato in pompa magna dal presidente della regione De Luca e dal sindaco Napoli lo scorso 19 luglio. Un progetto che va avanti dal 1999 e che è stato più volte rifinanziato ma che, ad oggi, è bloccato a causa dell'incapacità della gestione De Luca & co: sono anni che i salernitani vedono vicino lo stadio arechi quel rudere abbandonato simbolo di inefficienza. Una città che si vanta di essere europea deve avere strutture sportive adeguate; a Salerno ciò purtroppo non accade, ma si continuano a spendere milioni di euro in progettazione, in presunte inaugurazioni e passerelle politiche che mortificano gli sportivi salernitani", il duro atto d'accusa degli esponenti di centrodestra.

Non si è fatta attendere la replica del presidente della commissione consiliare. "Fuori da tutto. C’è un partito alla disperata ricerca di visibilità. A Salerno succede allora che, nel giorno della visita del presidente della Salernitana in Comune, quel partito decida di scatenare la classica tempesta in un bicchiere d’acqua - spiega Avella -. Un consigliere eletto cinque anni fa nella coalizione del centrosinistra ma alla fine della consiliatura folgorato sulla via della destra ed un parlamentare non salernitano del capoluogo - evidentemente ancora tramortito sia dall’elezione del presidente Mattarella che dalla successiva baruffa politica con i "compagni d’area" della Lega - estrapolano una mia frase attribuendo ad essa significati politici che solo loro vedono. Mi permetto, allora, di suggerire a quel partito fuori da tutto di iniziare a praticarlo, lo sport. Magari di iniziare a correre per le strade della città. Per capirla davvero, questa città".