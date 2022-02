Scomparso capitello in marmo del tribunale di Salerno, la denuncia del Codacons "Vigileremo sulla riparazione che speriamo avvenga presto"

“Purtroppo un pezzo di arredo in marmo dello storico tribunale Salernitano non c'è più, è caduto non sappiamo se per colpa di qualcuno o per causa di forza maggiore ma quello che sappiamo è che parte della nostra storia non può essere abbandonata e tenuta in un degrado evidente. Ad ogni modo vigileremo sulla riparazione che speriamo avvenga molto presto!”.

E' la denuncia che arriva da Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons per la scomparsa di un capitello in Marmo, parte integrante della balaustra della balconata interna allo storico edificio del tribunale di Salerno.