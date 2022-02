Riparazione urgente al collettore fognario: divieto di transito in via Capone Ecco il piano traffico

Sistemi Salerno Servizi Idrici comunica che, per lavori urgenti di riparazione di un collettore fognario gestito dalla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici SpA, è stato istituito con Ordinanza del Comune di Salerno n. 66 del 02.02.2022, il divieto di transito per tutti i veicoli su Via Cristoforo Capone, tratto compreso tra il civ. 47 e il civ. 59, dalle ore 06,00 del giorno 07.02.2022 e sino al termine dei lavori previsto entro le ore 24,00 del 08.02.2022.

Per effetto del suddetto provvedimento ai veicoli provenienti da Via lrno è fatto obbligo di svolta in Via Carlo Gatti e/o di raggiungere la rotatoria di Piazza Medaglie d’Oro per l’inversione di marcia. Il traffico veicolare in uscita da Fratte, giunto in Piazza Matteo Galdi dovrà instradarsi sulla Via Nicola Fiore e/o Via Pomponio Leto per raggiungere Via Antonio Gramsci.

(Foto di repertorio)