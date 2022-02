Vertenza "La Fabbrica", lavoratori disperati: noi, vittime di un gioco sporco Salerno, continua il braccio di ferro tra i dipendenti e la proprietà

"Questi lavoratori sono disperati. Sono stati dimenticati da un imprenditore che ha ottenuto quello che voleva": è durissimo il commento di Angelo Rispoli, segretario provinciale di Fiadel Salerno. Nuova protesta dei dipendenti del reparto di pulizie e vigilanza del centro commerciale "La Fabbrica", che si sono ritrovati davanti al centro sportivo Virgin.

"Dopo il forfait di Lettieri all'incontro convocato in Comune e le successive lettere di licenziamento, oggi i lavoratori hanno stazionato davanti al centro sportivo Virgin, l'ultima cosa che resta del complesso commerciale salernitano. Al gestore dell'impianto, i lavoratori hanno chiesto di intercedere con Lettieri", ha spiegato il rappresentante sindacale.

"Come se non bastasse - ha rincarato la dose Rispoli - abbiamo scoperto che ai lavoratori mancano anche i contributi sociali regolarmente trattenuti e non versati. Ciò aggrava anche la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Non ci fermeremo finché non sarà ridata dignità a queste persone. Sono vittime di un gioco sporco".