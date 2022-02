Covid 19: muore un anziano di Sala Consilina L'uomo si è spento all'ospedale di Agropoli

Il Covid 19 allenta la morsa nel salernitano. Nelle ultime settimane i contagi stanno calando un po' in tutta la provincia. Purtroppo però si registra un altro decesso di persona affetta dal virus a Sala Consilina. Si tratta di un anziano che era ricoverato in ospedale ad Agropoli, per l'aggravarsi delle sue condizioni. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e si è spento in queste ore.