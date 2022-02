Covid, frenano i contagi nel Salernitano ma gli ospedali sono pieni Cala anche il numero dei vaccinati, l'Asl pensa ad iniziative per la fascia che va dai 5-11 anni

Calano i contagi ma aumenta la pressione sugli ospedali salernitani dove si registrano ancora numeri da emergenza. A Salerno sono tutti occupati i 78 posti Covid disponibili tra “Ruggi” e “Da Procida” e ci sono ancora pazienti in attesa di ricovero. Non va meglio ad Agropoli dove sono ricoverate 15 persone su 13 posti letto. Regge, invece, lo “Scarlato” di Scafati che ha ancora qualche posto disponibile per i pazienti Covid. Ma in queste ore, con la diminuzione dei contagi, è calato vistoramente anche il numero dei vaccinati. «Non rassicuriamoci in anticipo, completiamo la copertura vaccinale», l'appello rivolto da Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile della campagna vaccinale per l'Asl di Salerno. «Siamo ormai ben oltre i 2 milioni e 250mila dosi di vaccino somministrate. Nel complesso abbiamo effettuato 900mila prime dosi, 780mila seconde e 625mila terze dosi», il bilancio tracciato dal dirigente dell'Asl che ha invitato i genitori ad iscrivere in piattaforma i bambini. «Dai 5 agli 11 anni abbiamo fatto 17mila prime dosi e 7mila seconde dosi ma abbiamo solo 26mila iscritti in piattaforma. È importante - ha concluso Saggese Tozzi - che in questa fascia d'età si continuino ad iscrivere ma penso che dovremo mettere in piedi qualche iniziativa anche nelle scuole primarie».