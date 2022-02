Lavori sulla condotta, chiusa via Capone: caos traffico a Fratte Molti automobilisti non si sono accorti della segnaletica, disagi nell'ora di punta

E' stata una mattinata particolarmente complicata a Salerno sul fronte traffico. Chiusa al traffico - per un intervento programmato da tempo - Via Capone, nella zona di Fratte.

Lo snodo - uno dei più importanti per la circolazione traffico in città - ha congestionato la circolazione nella zona occidentale di Salerno, visto anche l'elevatissimo flusso di veicoli che vi transitano per imboccare la tangenziale.

Molti automobilisti non hanno visto la segnaletica disseminata a ridosso del blocco, ma non sono comunque mancate le lamentele per l'assenza di pattuglie dei vigili urbani in zona che potessero regolamentare il traffico soprattutto nelle prima parte della mattinata, nelle ore di punta quando la circolazione è andata letteralmente in tilt.