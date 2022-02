Consiglieri comunali al "Vestuti" per pianificare il restyling dello stadio Il sopralluogo sarà coordinato dal presidente della Commissione Sport, Rino Avella

Dopo aver effettuato il sopralluogo alla piscina “Simone Vitale” e al “Palatulimieri”, la IV commissione consiliare del Comune di Salerno farà tappa nel vecchio stadio “Donato Vestuti”. La visita nell'impianto di piazza Casalbore sarà l'occasione per verificare lo stato in cui versa la struttura e stabilire eventuali interventi di manutenzione da mettere in campo. Il sopralluogo è fissato per le 15.30 e sarà coordinato dal presidente Gennaro Avella. «Continuiamo nella verifica puntuale delle disfunzioni che riguardano gli impianti sportivi cittadini. Effettueremo un accurato e necessario sopralluogo al “Vestuti”. Verificheremo le condizioni oggettive e prenderemo nota dei problemi che affliggono l'impianto. La verifica dello stato in cui versa oggi lo stadio sarò necessaria per pianificare e proporre rapidamente le soluzioni al momento possibili. È intenzione del sindaco Vincenzo Napoli e dell’Amministrazione comunale, infatti, restituire la migliore fruibilità del glorioso e storico complesso sportivo polifunzionale alla città».