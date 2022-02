Aeroporto di Salerno, De Luca: "Obiettivo avere 6 milioni di visitatori" Sopralluogo per l'ampliamento della pista. Dalla Regione altri 150 milioni di euro per la viabilità

"Oggi cominciano i lavori per l'allungamento della pista a 2mila metri. Si e' fatto il lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. L'obiettivo e' di arrivare qui ad avere 6 milioni di viaggiatori ed avere anche un terminal commerciale. Cominciamo a guardare al futuro, al di la' del Covid e dell'epidemia. La realizzazione del sistema aeroportuale regionale è una delle scelte più importanti che ha fatto la Regione Campania. Abbiamo unificato, in pratica, l'aeroporto di Napoli-Capodichino con Salerno-Costa d'Amalfi sotto la direzione di Gesac".

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di un sopralluogo all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi per l'avvio dei lavori per l'allungamento della pista.

“Un aeroporto che decolla è una svolta radicale nell'economia di un territorio. Puntiamo a questo. Prevediamo come Regione altri 150 milioni di euro di investimenti per rifare la viabilità intorno all'aeroporto e per prolungare la metropolitana da Salerno fino all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. E' un lavoro straordinario. Dobbiamo guardare con fiducia, abbiamo due anni alle spalle estremamente difficili, anche per i bilanci di Gesac, degli aeroporti. Il traffico e' stato praticamente bloccato. Insomma, ricominciamo a vivere e ricominciamo a guardare all'economia e al lavoro".

De Luca sugli espropri ha detto: “Conosce un'opera pubblica in Italia che non abbia registrato ricorsi da parte di qualcuno? Verificheremo nei tribunali amministrativi anche questi ricorsi. La società cerca di lavorare con il massimo di senso di responsabilità, di ricerca di convergenze, di intese con i proprietari. Ma, è del tutto evidente che non si può bloccare un'opera strategica per lo sviluppo, non solo della provincia di Salerno, ma anche dell'aeroporto di Capodichino che non ha più possibilità di espansione. Quindi, dobbiamo puntare ad avere, in Campania, almeno altri 6-10 milioni di viaggiatori. Questa opera deve andare assolutamente avanti".