Aeroporto, Cascone: "Il prossimo step la viabilità di accesso" "Continueremo a lavorare su tutti i fronti per far si che questa struttura sia pronta al più presto"

"Prossimo step la viabilità di accesso. A breve arriverà il finanziamento per progettare e realizzare la viabilità di accesso alla nuova stazione aeroportuale. Continueremo a lavorare su tutti i fronti per far si che questa infrastruttura sia al più presto pronta per esprimere tutta la sua potenzialità al servizio del territorio". Sono le parole del consigliere regionale Luca Cascone, presidente della IV Commissione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti) della Regione Campania che ha preso parte al sopralluogo allo scalo salernitano per i lavori di allungamento della pista.

Grande soddisfazione anche da parte dell'amministratore delegato Gesac, Roberto Barbieri che sostiene che "il primo volo, azzardo, potrebbe essere a maggio 2024. Siamo - ha aggiunto - nel rispetto dei tempi e i lavori stanno andando avanti bene. Si tratta di un esempio virtuoso di rapporto pubblico e privato tra la Regione quale soggetto pubblico che finanzia in parte il progetto e noi che sviluppiamo e gestiremo l'aeroporto. Dopo il post Covid satureremo di nuovo Capodichino e milioni di passeggeri che verranno in più in Campania saranno accolti a Salerno. Avremo quindi una società di gestione e due piste, Napoli Capodichino e Salerno Costa d'Amalfi. Abbiamo assegnato anche il progetto per la costruzione del terminal commerciale. E' stata una bella gara alla quale hanno risposto 12 partecipanti tra i migliori studi di architettura europei. Siamo un esempio su come le infrastrutture si possono fare bene e in trasparenza e correttezza, rispettando i tempi previsti".