Sosta selvaggia nel centro storico, il Comitato al Comune: "Ora basta" Nel mirino non solo i residenti ma anche i "furbetti" della Ztl

"È sotto gli occhi di tutti di come nel centro storico ci sia un continuo, indebito parcheggio di automobili in strade e piazze, sia da parte dei residenti che di esterni che accedono al centro aggirando le telecamere della ztl. Questo parcheggio, che non temiamo di definire selvaggio, offende le strade e le piazze del centro storico, impedendone una piena vivibilità, approfonditi interventi di igiene urbana e in più occasioni si è tramutato in un pericolo per la pubblica incolumità ostacolando il regolare e celere transito dei mezzi di soccorso". E' uno dei concetti messi nero su bianco dal Comitato Centro Storico di Salerno in una lettera al Comune. Al centro delle contestazioni, l'annosa questione della sosta selvaggia e illegale nei vicoli.

"Non trascurabile è poi il problema che affligge i residenti che, nei giorni di movida, devono rientrare a casa la sera, con intere mezz’ore passate a cercare ed aspettare un posto disponibile e le conseguenti multe quando, per sfinimento, si parcheggia in situazioni non proprio consone. Al fine di trovare una soluzione strutturale a questi problemi in questi giorni abbiamo scritto una lettera reiterando la proposta, già in passato avanzata più volte, di riservare ai soli residenti un congruo numero di posti auto nelle strade perimetrali al centro storico, e assicurando adeguati controlli per perseguire i comportamenti illeciti. Regole senza controlli sono del tutto inutili. Ora che sono disponibili i nuovi 700 posti auto di Piazza della Libertà - è la riflessione - l'amministrazione comunale non ha più scuse per non adottare un simile provvedimento".