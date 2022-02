Scuole: 20 milioni di euro per efficientamento energetico Strianese: "Abbiamo suddiviso il finanziamento in dieci progetti"

La Provincia di Salerno, con decreto del Ministero dell’Istruzione n.13 dell’8 gennaio 2021, ha beneficiato di un finanziamento di € 19.751.480,21 per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64) dal 2020 al 2024, confluiti, poi, nel PNRR.

“Abbiamo suddiviso il finanziamento - dichiara il Presidente Michele Strianese - in dieci progetti da due milioni e riguardano complessivamente 50 edifici scolastici, come da prospetto riportato in calce.

Il settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, ha proceduto agli affidamenti dei servizi di progettazione, quindi nei prossimi mesi saranno redatti i progetti esecutivi, per poi passare alle aggiudicazioni dei lavori, che dovranno rispettare la scadenza del 31 dicembre 2022. A questo lavoro svolto con professionalità e dedizione si affianca ora il supporto del Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Martino D’Onofrio.

Si tratta di un importante lavoro di squadra - conclude Strianese - che ci ha portato a ottenere questi ottimi risultati per i nostri territori. Per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici, cosa che permette alla Provincia di Salerno di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. Qui non è in gioco solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute, alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche. Aggiungo inoltre che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.”