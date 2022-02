Covid 19: muore una donna di Eboli, il dolore della cittadinanza Il sindaco: “Purtroppo non è riuscita a sconfiggere la malattia, chiedo a tutti prudenza”

Ancora un decesso di persona affetta da Covid 19 nel salernitano. A perdere la vita una donna di Eboli. Lo ha annunciato sui social proprio il sindaco Mario Conte, che ha pubblicato un lungo post di cordoglio.

"Ancora una volta la nostra comunità deve salutare una vittima del Covid. Una nostra concittadina ricoverata in gravi condizioni a Mondragone non è purtroppo riuscita a sconfiggere la malattia. Nonostante siamo in una fase epidemiologica di miglioramento e superamento della pandemia, si chiede a tutta la cittadinanza la massima attenzione e rispetto delle norme di prevenzione. Non abbassiamo la guardia. Alla famiglia i sensi del più profondo cordoglio" ha concluso la fascia tricolore.