Jorit a Salerno, al lavoro su una nuova opera Plauso del sindaco Napoli allo street artist

Lo strett artist partenopeo di fama internazionale Jorit è nuovamente a Salerno per una delle sue opere. Il sindaco Vincenzo Napoli ha espresso il suo plauso all'artista. "Jorit a Salerno per dipingere un murale. Un'altra bella opera di questo street artist i cui tratti sono riconoscibili e apprezzati anche a livello internazionale". Jorit era già stato nel capoluogo per una sua potente opera nel nuovo parcheggio di via Vinciprova. Lì è impresso su 400 metri quadri di cemento il volto fiero di Trotula De Ruggiero, la prima donna medico che operò nella Scuola Medica Salernitana, segnando la nascita dell'ostetricia e della ginecologia in Italia.