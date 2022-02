"Riaprire il sottopasso ferroviario di Torrione a bici, scooter e monopattini" Salerno, la proposta del consigliere comunale Rino Avella: "Una soluzione di buonsenso"

"Ritengo utile sottoporre all’attenzione del presidente e di tutta la Commissione Mobilità l’opportunità dell’adozione di un piccolo ma sostanziale provvedimento che snellirebbe i flussi di traffico aumentando i livelli di sicurezza. A costo pressoché nullo propongo di riaprire la circolazione nel sottopasso ferroviario che collega via Torrione a via Settimio Mobilio": è la proposta del consigliere Rino Avella, formalizzata in queste ore agli organismi municipali.

"L’apertura, resa possibile resecando la parte iniziale del cordolo, dovrà riguardare esclusivamente i mezzi a due ruote (bici, scooter, monopattini). Si creerebbe una corsia preferenziale costeggiante il marciapiede. I vantaggi - argomenta l'esponente della maggioranza - risiederebbero nella eliminazione dei mezzi a due ruote dal tratto di via Torrione che arriva fino al successivo sottopassaggio della Lungoirno (altezza Grand Hotel) e da Vinciprova, alleggerendo il traffico e, di conseguenza, aumentando i livelli di sicurezza. Certamente la Commissione mobilità e l'amministrazione comunale assumerà una decisione di buon senso, che va a tutela dell’interesse collettivo e che è attesa da tutti coloro che utilizzano bici, scooter e monopattini", conclude Avella.