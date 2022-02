Salerno: 160 mila euro per migliorare gli impianti sportivi Gli interventi riguarderanno, tra gli altri: l'Arechi, il Vestuti, Palatulimieri e piscina Vitale

160 mila euro per migliorare gli impianti sportivi di Salerno. A tanto ammonta l'impegno di spesa previsto dal comune per gli interventi relativi alla manutenzione strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture. A comunicarlo è il consigliere comunale Gennaro Avella, nella qualità di presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione.

Dal comune, infatti, è stata pubblicata la determinazione numero 624 attraverso la quale il Comune prevede l’impegno di spesa.

"Risultato significativo raggiunto grazie alla volontà del sindaco Vincenzo Napoli che ha immediatamente accolto e rese operative le sollecitazioni della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione, particolarmente attenta in ogni suo membro. - ha spiegato il consigliere Avella - Risultato significativo reso quindi tecnicamente possibile dal certosino lavoro dell’Ufficio Direzione del Settore Strutture Comunali e dell’Ufficio Gestione Impianti Sportivi. Uffici diretti dall’ingegnere Luigi Mastrandea pronti all’elaborazione del progetto definitivo”.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno stadio Arechi, stadio Vestuti, piscina Simone Vitale, Palatulimieri, campo Settembrino, campo De Gasperi e Palasilvestri. La spesa prevista ammonta ad € 159.436,59 IVA compresa. La procedura di trattativa diretta sarà espletata tramite il sistema MePA.

“La IV Commissione si ritiene soddisfatta per questo primo risultato reso possibile grazie alle proficue coesione e unità di intenti. Il Comune riuscirà quindi a ridare dignità alle strutture sportive nel solco del massimo rispetto per chi le utilizza. Questo è un primo, significativo, passo. Al quale l’Amministrazione comunale saprà conferire continuità”.