Mancano spazi per lo sport: il Vestuti al servizio degli alunni del liceo Tasso La preside Santarcangelo incontra il presidente della commissione sport Avella e Willburger

AAA cercasi palestre. Dopo l’appello lanciato a fine settembre dai dirigenti scolastici di Salerno, che chiedevano di destinare alcuni spazi dello stadio Vestuti alle attività di scienze motorie dei ragazzi, un primo importante traguardo arriva per il liceo Torquato Tasso.

La dirigente scolastica Carmela Santacargelo, questa mattina, ha incontrato il presidente della commissione sport, Rino Avella e l’ex assessore, oggi consigliera comunale Antonia Willburger. Sembra, infatti, esser stata quasi raggiunta l’intesa tra liceo Tasso e comune di Salerno per l‘uso da parte degli alunni di alcuni spazi del vicino stadio di Piazza Casalbore.

Anche il liceo Tasso, infatti, ha dovuto riadattare gli spazi interni a causa del Covid: “Per rispettare e adeguare gli spazi alle necessità della didattica rispetto al periodo di pandemia, abbiamo utilizzato le palestre come aule - spiega dirigente scolastica - e quindi è stato impossibile poterci svolgere le attività di scienze motorie. Inoltre, anche all’interno del cortile persistono delle problematiche vista anche l’inagibilità a causa di calcinacci che non sono stati ancora ritirati e che impediscono la pavimentazione ottimale”. Da qui la richiesta formulata al Comune: “Un aiuto per garantire agli studenti l’attività didattica in luoghi accessibili”, spiega la preside.

“Una cosa possibile e fattibile - ha aggiunto la Willburger - Abbiamo sviluppato con la preside già una serie di idee progettuali sulla rete delle biblioteche, adesso, con la commissione, diamo una mano allo sport”. E sull’avvio dei lavori assicura: “Saremo concreti e veloci”.

Al termine del confronto, il presidente Avella è apparso molto ottimista sulla concretizzazione ella proposta, soddisfatto anche dell’importante l'impegno di spesa previsto dal comune - 160 mila euro - per gli interventi relativi alla manutenzione strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture sportive della città.

“Una piccola somma che comunque darà i primi segnali”, ha sottolineato Avella. Gli interventi riguarderanno lo stadio Arechi, lo stadio Vestuti, la piscina Simone Vitale, il Palatulimieri, il campo Settembrino, il campo De Gasperi e Palasilvestri e “la commissione stimolerà gli uffici affinché si mettano in moto e soprattutto dare una risposta agli atleti”, ha assicurato Avella.